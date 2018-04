Ennesima patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

BIELLA - Un automobilista di 61 anni, residente a Roppolo, è stato denunciato dai carabinieri di Ivrea per guida in stato di ebbrezza, insieme ad altre tre persone, nel corso di un servizio mirato a prevenire questo genere di comportamenti. L'uomo, al volante di una Renault Captur, è incappato nel recente fine settimana, in un posto di controllo dei militari dell'Arma, a Piverone. Immediatamente è parso chiaro, agli operanti, che aveva alzato un po' troppo il gomito. E infatti il test alcolemico, a cui è stato sottoposto, ha dato esito positivo. Il tasso era di 1,95 grammi/litro, a fronte dello 0,50 permesso dalla normativa in corso. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente e il veicolo sequestrato.