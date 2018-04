Soggiorno termale a Ischia: iscrizioni aperte

BIELLA - Soggiorno termale dal 20 maggio presso Grand Hotel Terme di Augusto (Ischia) che si trova in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. Il Grand Hotel Terme di Augusto, circondato dal verde del suo ridente giardino, è la dimora perfetta per una villeggiatura di charme. Le iscrizioni per il soggiorno saranno raccolte dal Comune di Biella Servizi Sociali – via Tripoli 48 – Piano Terra dal 10 al 19 aprile 2018, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 11.30.