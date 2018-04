Zumaglia: a fuoco il tetto di un'abitazione

BIELLA - Dalle 7,30 di questa mattina, giovedì 5 aprile, i vigili del fuoco stanno operando in via XXV Aprile a Zumaglia per un vasto incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione. Le cause del rogo, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi, potrebbero essere attribuite al malfunzionamento della canna fumaria. Ora sul posto stanno giungendo anche i carabinieri per chiudere la strada, in quanto c'è il rischio che le macerie possano finire sui veicoli in transito e per dar modo ai pompieri di lavorare in maggiore sicurezza. Seguiranno aggiornamenti.