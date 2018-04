Tre feriti lievi in provincia in due incidenti

COSSATO - Due persone sono rimaste lievemente ferite ieri, mercoledì 4 aprile, in un incidente avvenuto a Cossato. A scontrarsi in via Pajetta, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono state la Renault Captur condotta da una donna di 58 anni, di Valle Mosso, e la Fiat Punto di un 26enne di Lessona, che viaggiava insieme a un ragazzo di tre anni più vecchio. Nello schianto ad avere la peggio sono stati il conducente del primo veicolo e il passeggero del secondo. Soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Poderano, sono stati medicati e poi dimessi. Prognosi di pochi giorni anche per un'automobilista che, l'altro giorno, ha perso il controllo della sua Dacia Sandero per colpa della pioggia, nella strada che collega Sostegno a Villa del Bosco, finendo fuori strada.