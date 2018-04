Esplode una latta di solvente, un uomo rimane ustionato

OCCHIEPPO INFERIORE - Un uomo è rimasto ferito, ieri sera, per via dello scoppio di una latta di solvente mentre stava effettuando alcuni lavori di verniciatura nel proprio bagno. I fatti sono avvenuti intorno alle 23. L'uomo è stato soccorso dal personale del servizio del "118" e dagli uomoni dei vigli del fuoco che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale biellese; successivamente è stato portato al reparto ustionati del Cto di Torino. Le sue condizioni sono molto serie, in ragioni di una serie di gravi ustioni. Ancora da capire l'origine esatta dell'incidente domestico, in via Mombarone, in paese.