Giuseppe Manna non ce l'ha fatta

TORINO - E' morto poco prima delle 19, Giuseppe Manna, 34 anni, l'uomo che l'altro ieri ha riportato gravissime ustioni su tutto il corpo dopo un incidente domestico. I medici di Biella e poi al Cto di Torino hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le ferite dovute ad un'esplosione erano praticamente su tutto il corpo e non c'è stato nulla da fare. Il resto della famiglia, moglie e figli, ricoverati a scopo precauzionale a Biella, saranno dimessi domani.

DISGRAZIA - L'uomo stando a quanto accertato dai carabinieri, stava tinteggiando il bagno della sua abitazione, in via Mombarone ad Occhieppo Inferiore, quando si è acceso una sigaretta. Non si sarebbe accorto che i vapori della vernice acrilica avevano saturato il locale. La scintilla dell'accendino ha innescato l'esplosione e la fiammata. Giuseppe Manna è uscito dal bagno avvolto dalle fiamme. Soccorso dalla moglie, è stato trasportato a sirene spiegate da un mezzo del 118 all'ospedale di Ponderano e di seguito trasferito nel centro specializzato del capoluogo piemontese. Al Pronto soccorso sono finiti anche i tre figli, trattenuti per tutta la notte nel reparto di pediatria in osservazione. Adesso, insieme alla mamma, verranno ospitati nella foresteria del comune