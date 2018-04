Polizia: un arresto e una denuncia per droga

BIELLA - Una persona arrestata, un'altra denunciata e olre 400 grammi di stupefacente sequestrati. È questo il bilancio di una delle ultime operazioni effettuate dalla Squadra Volanti, della Questura di Biella. In particolare, i soggetti sono stati fermati da una pattuglia nel centro cittadino, a bordo fi una Fiat Punto. Controllati, G.A., 47 anni, e P.T.D., 27, entrambi residenti in provincia, sono stati trovati in possesso di 14 dosi di stupefacente, che tenevano celato in un pacchetto di sigarette nel vano porta oggetti del veicolo. E mentre la perquizione personale e domiciliare del giovane ha dato esito negativo, è a casa dell'altro che è stata rinvenuta la droga, tra hashish e marijuana, oltre a un coltello, un bilancino di precisione e più di 300 euro, provento dell'attività di vendita. Per questo è stato fermato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e l'arresto è stato convalidato. Il 27enne, invece, se l'è cavata solo con una denuncia. Ora proseguono le indagini, da parte della Polizia, per risalire alla piattaforma di rifornimento della droga.