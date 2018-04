Ubriaco schiaffeggia un infermiere

BIELLA - Completamente ubriaco finisce in ospedale, a Ponderano, dove aggredisce un infermiere. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri, domenica 8 aprile, una vecchia conoscenza delle Forze dell'Ordine, A.L., 41 anni, residente nel Biellese. Dopo essere stato trasportato da un'ambulanza al Pronto Soccorso, mentre era in attesa di essere visitato, il pluripregiudicato ha iniziato a dare in escandescenze. Uno degli operatori si è avvicinato per calmarlo, rimediando uno schiaffo. A quel punto, prima che la situazione degenerasse ulteriormente, è stato richiesto l'invio di una pattuglia. Solo alla vista delle divise il 41enne si è tranquillizzato. Non è escluso che, nelle prossime ore, possa essere querelato dalla parte lesa.