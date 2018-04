BIELLA - L’atleta Brc Arianna Toeschi, è stata convocata in Azzurro per prendere parte alla Women’s U18 Championship che si giocherà il 28 e 29 di aprile a Vichy (Francia). Mercoledì 25 aprile, tutte le atlete convocate, si raduneranno a Collegno, in provincia di Torino, per un ultimo allenamento di rifinitura presso l’impianto sportivo Albonico di Grugliasco, poi la partenza alla volta della Francia.