Cavaglià, lezioni di cultura della legalità

CAVAGLIA' - Le lezioni di cultura della legalità, da parte dell'Arma dei Carabinieri, hanno fatto tappa all'istituo Alberghiero di Cavaglià, il 5 aprile scorso. Presente per il comando provinciale, il comandante della compagnia di Biella: il capitano Marco Quacqarelli ed il maresciallo maggiore Mario Rosario Salvato della stazione del paese. Diversi i temi affrontati dagli uomini in divisa: dal corretto utilizzo di Internet, ai vari aspetti della sicurezza stradale e del codice della strada, passando per i temi del bullismo.