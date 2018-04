Serie D: Reba Volley 0 - 3 Scuola Pallavolo Biellese

BIELLA - Grande rientro dopo la pausa di Pasqua per la Scuola Pallavolo Biellese che milita nel campionato di Serie D regionale maschile. L’accesso ai playoff promozione è ormai una certezza per i ragazzi di coach Barazzotto che domenica 8 aprile a Torino hanno vinto con un netto 3-0 (25-25; 25-14; 25-17) il match contro il Reba Volley. Tra le file biellesi sono rientrati a pieno regime lo schiacciatore David Frison e l’opposto Luca Guala, entrambi tenuti a riposo alcune settimane per infortunio. E’ stato invece costretto allo stop in seguito ad una caduta in moto il libero Andrea Anselmi. Per la ventesima giornata di campionato i gli ospiti sono quindi scesi in campo con Emanuele Frison in palleggio opposto a Guala, Bertuzzi e Pettenati al centro, Rastello e David Frison in banda, Vicario libero.

Una buona prova per i biellesi che, grazie all’ormai consolidato terzo posto, si stanno preparando per affrontare la fase più difficile del campionato ovvero i playoff, dove in palio 2 ci sono due promozioni in Serie C, oltre alla promozione diretta che spetta alle prime classificate dei due gironi.

DICHIARAZIONI - Coach Federico Barazzotto, ha commentato così la prova dei suoi in questo momento delicato: «Avevo chiesto ai ragazzi attenzione ai dettagli, concretezza e di usare questa partita per prepararci al meglio ai playoff che stanno arrivando. Sapevamo di affrontare una squadra decisamente temibile in casa, poiché esperta e con una buona battuta. Abbiamo giocato bene, anche se il numero di errori che abbiamo commesso è ancora troppo alto e lavoreremo per abbassarlo il più possibile nelle prossime settimane. Siamo tutti molto carichi per i playoff e i ragazzi ci stanno dando dentro come non mai! Questo ovviamente è molto positivo per il proseguo della stagione!»

PROSSIMA SFIDA - Ora un turno di riposo per gli atleti della Scuola Pallavolo Biellese, che concluderanno il girone con la sfida casalinga all’Erreesse Pavic in programma sabato 21 aprile alle ore 20:30 presso la palestra comunale di Occhieppo Inferiore

Tabellino: Rastello 5, Gioggia, Bertuzzi 11, Frison D. 15, Sartini, Guala 9, Frison E. 3, Pettenati 3, Solivo 3, Vicario (L), Fileppo n.e.

Classifica girone A: Borgofranco 47, Novarclean Volley 44, Scuola Pallavolo Biellese 35, Casa Della Gomma San Paolo 27, Pallavolo Alba 20, Erreesse Pavic 18, Bistrot 2mila8 Domodossola 18, Reba Volley 18, Rabino sport Valchisone 17, Stamperia Alicese 2.