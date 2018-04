VIGLIANO - Colpo da 8 mila euro, in contanti, nel week end appena trascorso, in un negozio di floricoltura di Vigliano, di proprietà di un uomo di 63 anni. Ad accorgersene, ieri mattina, lunedì 9 aprile, alla riapertura, una dipendente che, entrata in ufficio, ha trovato la cassaforte aperta. Nella notte qualcuno si era introdotto nei locali, dopo essersi aperto un varco sul tetto, e si era calato all'interno dell'esercizio commerciale. Ma non basta. Dopo aver disattivato il sistema di allarme, si è diretto a colpo sicuro verso il forziere, aprendolo con una smerigliatrice. Dentro c'erano 8 mila euro in contanti. Ora sono in corso indagini, da parte dei carabinieri, per risalire all'identità dei ladri acrobati.