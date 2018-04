Festa della Polizia: «Esserci... Sempre»

BIELLA - «Esserci... Sempre». E la Polizia di Stato a Biella, e sul territorio, c'è. Una presenza costante come ha evidenziato oggi il questore, Nicola Alfredo Parisi, nel corso della cerimonia per i 166 anni di fondazione. Dal suo arrivo in città, infatti, sono aumentati i servizi, la Squadra Volanti, così come altri uffici, ha avuto nuovo impulso. «Il nostro impegno - ha detto Parisi - è quello di servire la collettività. Il nostro impegno è garanzia di sicurezza e democrazia nel Paese. Per questo ringrazio gli uomini e le donne in servizio, oltre al personale civile, che svolgono un'attività sempre più complicata».E il bilancio di ques'ultimo anno è stato più che positivo. «Lo si evince - ha continuato il questore - dalla risposta che abbiamo dai cittadini. Siamo riusciti a costruire un rapporto di fiducia e di dialogo con la popolazione biellese, oltre che con gli organi di informazione».La cerimonia si è chiusa con i riconoscimenti dati agli operatori che si sono maggiormente distinti in varie operazioni o che hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare gli altri.