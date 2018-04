Valdengo: paura per il forte vento

VALDENGO - Momenti di apprensione oggi, martedì 10 aprile, a Valdengo, dove a causa del forte vento abitazioni e fabbriche hanno patito danni alle coperture. Diverse le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, i quali hanno mandato sul posto due squadre e un funzionario. La zona maggiormente colpita è stata quella tra via Quintino Sella e via Cristoforo Colombo, nei pressi dell'ufficio postale. Il forte vento, quasi una tromba d'aria, ha iniziato a sollevare i tetti in lamiera di alcune aziende, per poi "accanirsi" sulle case. Chi ha assistito alla scena, racconta di pezzi di materiale che volavano ovunque. Solo per un caso non si sono registrati feriti. E sempre in giornata, i volontari del distaccamento di Ponzone sono intervenuti a Trivero, per l'incendio della canna fumaria di un'abitazione. Le fiamme sono state spente in pochi minuti, prima che danneggiassero l'edificio.