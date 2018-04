Chiede la cittadinanza italiana con documenti falsi: denunciato

BIELLA - Un 40enne di origini marocchine, R.R., è stato denunciato dai carabinieri per aver presentato una documentazione falsa, ai fini di ottenere la cittadinanza italiana. L'uomo, infatti, nei giorni scorsi, si era presentato negli uffici preposti esibendo un certificato di residenza. Partiti gli accertamenti, è risultato che a quell'indirizzo non risiedeva da almeno quattro anni. Ma non basta. L'alloggio era di proprietà dell'Atc, a cui il 40enne deve qualcosa come 7 mila euro di mensilità arretrate. Rimasto senza lavoro, non si capisce come e dove viva. L'unica certezza è che difficilmente, per la morosità e il falso, verrà "trascinato" davanti a un giudice del tribunale.