Sente suonare il clacson di un'auto... E chiama il pronto intervento dell'Arma

COSSATO - Intervento dei carabinieri a Cossato, ieri sera, per un clacson che da cinque minuti suonava insistentemente. A contattare le forze dell'ordine, intorno alle 23, una donna che temeva che l'automobilista fosse in difficoltà e avesse bisogno di aiuto. Sono partite così le ricerche, che si sono estese fino al vicino Liceo. Eppure nulla. In strada non si sentivano suoni. Eppure la richiedente continuava a sentire quel rumore insistente. Alla fine, dopo qualche minuto, la svolta. Il veicolo, di proprietà di una 60enne si trovava in un garage e il sistema di allarme aveva avuto un cortocircuito. Grazie alla chiamata della donna, si è evitato che il danno potesse trasformarsi in qualcosa di più grave.