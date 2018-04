Arriva il Mercato Europeo, tutte le modifiche alla viabilità del centro città

BIELLA - Con l'arrivo del mercato europeo, aperto da venerdì 13 a domenica 15 aprile, entreranno in vigore le consuete modifiche alla viabilità nella zona dei giardini Zumaglini e di viale Matteotti. Quella principale riguarda la chiusura dello sbocco di via Volpi su viale Matteotti con la conseguente interdizione alle auto dei due segmenti di viale non interessati dalla zona a traffico limitato permanente, quelli da e verso la rotonda con via Repubblica e viale Carducci. Lo stop alle vetture entrerà in vigore alle 12 di giovedì 12 aprile per cessare alla stessa ora di lunedì 16, per dare il tempo agli operatori della manifestazione di montare e smontare le loro bancarelle. In questi quattro giorni il tratto di via Volpi da viale Matteotti a via Gustavo di Valdengo sarà temporaneamente a doppio senso di circolazione, a servizio soprattutto dei residenti. Avranno la stessa durata anche i divieti di sosta temporanei che riguardano viale Matteotti, piazza Vittorio Veneto Est, piazza Vittorio Veneto Nord fino all'incrocio con via Losana, via La Marmora tra la rotonda di via Torino e la sede Atl e via Volpi nello stesso tratto chiuso al traffico.