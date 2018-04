Iti in lutto. E' morta la professoressa Maria Dell’Angelo

BIELLA - Non è stata ancora stata decisa la data del funerale di Maria Dell’Angelo, professoressa dell’Iis «Q. Sella» di Biella, mancata ieri, mercoledì, per una sospetta encefalite. La donna era una stimata e conosciuta docente di matematica. Spetterà quindi all’autopsia provare a fare luce sulle cause del decesso. Il preside Gianluca Spagnolo, oggi, ha comunicato a colleghi insegnanti, impiegati e studenti la terribile notizia.. La professoressa aveva 62 anni. Lascia il marito e una figlia.