Cus Milano nella tana del Biella Rugby: primo match verità della stagione

BIELLA - Domenica 15 aprile non prendete impegni: Edilnol Brc giocherà a Biella alle 15.30 una delle partite chiave del campionato e ha bisogno di tutto il vostro sostegno. Presenza certa a bordo campo, quella dei giovani di Pallacanestro Biella, abituati a provare sulla propria pelle l’energia sprigionata dal calore del pubblico. Occasioni come questa, servono a rendere concreto il detto che l’unione fa la forza.

LA SFIDA - L’avversario impegnato con i nostri ragazzi sarà il Cus Milano, seconda squadra della classifica, ad un solo punto di distanza, reduce da una serie di undici vittorie consecutive, l’ultima delle quali, ottenuta al Crespi la scorsa domenica contro l’Amatori Alghero, capolista fino all’ultima sconfitta. Una partita durissima, anche sul piano fisico. Un testa a testa tra gli universitari e i sardi durato ottanta minuti e terminato con ‘il calcio della vita’ fallito dal giocatore e allenatore Anvresa, all’ultimo minuto. Una trasformazione che avrebbe potuto trasformare l’esito in un pareggio. Tutto questo per dire che Cus Milano, squadra partita con ambizioni nella media, dallo scorso dicembre sta sorprendendo tutto il girone per le sue performance straordinarie che fino ad ora, hanno fatto capitolare non solo l’Alghero, ma anche il Monferrato che sul proprio campo, quello di Asti, si è fatto travolgere dalla carica dei lombardi. Edilnol Biella Rugby si presenta all’appuntamento imbattuto sul campo di casa, nel ruolo di capolista, reduce da otto vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con l’incoraggiante punteggio di 61-0, dove lo zero inflitto agli avversari, conta e soddisfa forse, più del numero a due cifre che lo precede. I ragazzi si stanno allenando duramente, come ogni settimana, perché ogni incontro è un capitolo nuovo, tutto da scrivere e quello che dovrà essere scritto domenica, potrebbe valere, da solo un’intera stagione.

LE PAROLE - Aldo Birchall scrum coach Biella Rugby Club: «Cus Milano è una squadra tosta che ha conseguito ottimi risultati negli ultimi mesi e ha una scia di unici incontri consecutivi vinti alle spalle. E’ un incontro da preparare bene, che richiederà la massima concentrazione. Sarà una bella sfida. Vincere domenica sarà solo un altro risultato positivo in coda ai precedenti ottenuti. Perdere sarà lo stimolo per continuare a dare il massimo. Noi speriamo di fare una buona prestazione come abbiamo fatto nelle ultime otto giornate. Stiamo lavorando bene per scendere in campo nelle migliori condizioni, per disputare una grande partita. Dobbiamo guardare a noi stessi, senza mancare di rispetto a nessuno, ma cercando di giocare il nostro miglior incontro possibile. La speranza è che domenica ci sia una bella giornata, che permetta al maggior numero di persone di venire al campo a sostenerci. Abbiamo davvero bisogno di tutto il loro calore».

Serie B girone 1 – 18a giornata – 15-04-18: Lumezzane - Amatori Capoterra; Edilnol Biella Rugby – Cus Milano; Lecco – Sondrio; Amatori & Union Milano – Bergamo; Amatori Alghero – Piacenza; Monferrato – Amatori Novara.