Apre il Mercato Europeo, la sicurezza raddoppia

BIELLA - Su ordine della Questura cittadina, per ragioni di sicurezza, c'è un provvedimento in più alla viabilità legato alla presenza del mercato europeo da oggi a domenica: chiude alle auto la carreggiata nord di via La Marmora dalla rotonda di via Torino a quella di via Moro, in direzione di via Pietro Micca.

CONSIGLI - Forze dell'ordine e responsabili del Comune, quindi, consigliano di scegliere percorsi alternativi per l'attraversamento est-ovest della città, soprattutto nelle ore di punta: via Repubblica-via Dante per chi è diretto a nord, via Bengasi-via Tripoli-via Galimberti per chi deve dirigersi a sud del centro storico cittadino.