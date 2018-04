Il maltempo sta causando problemi alla viabilità

BIELLA - Le violente precipitazioni che si sono abbattute, nelle ultime ore, nel Biellese, hanno causato non pochi problemi alla viabilità, tanto che vigili del fuoco e carabinieri sono dovuti intervenire su tutto il territorio. In località Bogna, a Campiglia Cervo, nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 aprile, è stata chiusa la strada a seguito di uno smottamento. L'area è stata in seguito bonificata e riaperta al traffico. Altro problema, in località Poala, a Mosso, per della terra finita sulla carreggiata. La situazione, oggi, in entrambi i luoghi, è tornata alla normalità. A Cossato, una pattuglia dell'Arma è intervenuta nella strada regionale per un paio di cartelli stradali finiti in mezzo alla carreggiata, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno rischiato di danneggiare le loro vetture. In ultimo, la segnalazione di un albero caduto tra Candelo e Mottalciata.