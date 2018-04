Ronco: uomo travolto da un'auto

RONCO - Un 72enne di Ronco, è rimasto vittima di un investitimento in paese, davanti al Municipio. L'uomo stava attraversando la strada quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, è stato travolto dalla Renault Clio condotta da un pensionato di 81 anni, residente in zona, che si è subito fermato e ha richiesto l'invio dei soccorsi. La vittima ha scelto di farsi medicare sul posto, rifiutando di essere trasportato in ospedale. Dagli accertamenti effettuati dall'Arma, avrebbe solo riportato qualche leggera escoriazione a un arto inferiore.