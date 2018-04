Ex Rivetti: straniero accende un fuoco per scaldarsi e arrivano i vigili del fuoco

BIELLA - Aveva acceso un fuoco per scaldarsi, il 49enne marocchino, che ha causato l'intervento dei vigili del fuoco agli ex stabilimenti Rivetti, di Biella. Questa, per ora, appare l'ipotesi più probabile. A dare l'allarme erano stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato la colonna di fumo levarsi. Il timore era che fosse scoppiato un incendio. Sul posto, oltre ai pompieri, è giunta anche una pattuglia dell'Arma. E sono stati i carabinieri a identificare il soggetto, senza fissa dimora, che nelle prossime ore potrebbe essere denunciato per aver acceso illegalmente il fuoco. Non è la prima volta che, nella struttura, accadono simili episodi, dopo che è diventata rifugio, tanto diurno che notturno, per disperati.