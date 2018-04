Donato: alberi finiscono in mezzo alla strada

DONATO - Doppio intervento dei vigili del fuoco oggi, domenica 15 aprile, nel comune di Donato, dove alcuni alberi erano finiti sulla sede stradale. A chiamare il centralino del Comando provinciale di via Santa Barbara alcuni automobilisti in transito che, all'altezza del bivio che porta verso Settimo Vittone, si sono trovati davanti l'ostascolo. Immediato l'arrivo delle squadre, che hanno liberato la sede stradale, finendo il lavoro in tarda mattinata. A breve, sul posto, giungeranno i cantonieri della Provincia, per posizionare la cartellonistica che segnalerà il disagio non ancora del tutto risolto. E sempre oggi, i vigili del fuoco, al rientro da Donato, hanno soccorso una persona a Camburzano, rimasta bloccata in casa.