Tutto facile a Napoli. «Solidi e contenti per i due punti»

BIELLA - Tutto facile, ieri, per la Pallacanestro Biella a Napoli, nel campionato di basket di serie A2, girone Ovest. I rossoblù hanno vinto per 92 a 62, in un match mai in discussione. Questa la disamina di coach Michele Carrea in conferenza stampa: «Osservando qualche partita avevamo visto che in un particolare momento della stagione Napoli aveva preso grande compattezza e convinzione, e messo in difficoltà sia in casa sia in trasferta avversarie importanti. Ci eravamo imposti di affrontare la partita seriamente, con disciplina, e devo dire che ce l'abbiamo fatta. Rispetto a quanto da noi atteso, va messo chiaramente in conto che alle assenze di Napoli si è aggiunta per loro la mancanza di lunghi. Questa per i nostri avversari era una partita estremamente difficile da affrontare e per certi versi è stata una sfida complicata da giocare anche per noi: questo perché, proprio per le assenze nel roster azzurro, gli accoppiamenti sono diventati tutti un po' sballati. Siamo però riusciti a usare bene i vantaggi che i vari quintetti di Napoli ci hanno dato e abbiamo giocato una partita solida. Era quello che volevamo. Siamo molto contenti di aver conquistato i due punti».

Cuore Napoli Basket-Eurotrend Biella 62-92

Parziali: 16-27, 33-48, 50-78

Cuore Napoli Basket: Malfettone 3, Mastroianni 5, Zollo, Mascolo 10, Ronconi 10, Vangelov n.e., Puoti 3, Gallo 4, Thomas 8, Caruso n.e., Turner 17, Bordi 2. All.: Bartocci.

Eurotrend Biella: Ferguson 14, Chiarastella 8, Bowers 8, Uglietti 11, Ambrosetti 2, Pollone L. 8, Pollone M. 3, Wheatle 8, Rattalino 6, Tessitori 16, Sgobba 8. All.: Carrea.