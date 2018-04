Biellesi sempre più indisciplinati al volante

BIELLA - Oltre 170 veicoli controllati e 224 punti patente decurtati. È questo il bilancio dell'ultima operazione effettuata dalla Polizia Stradale, in collaborazione con le pattuglie della Polizia locale di Biella e Gaglianico. Il servizio, di cui sono stati resi noti oggi, lunedì 16 aprile, i dati, ha previsto un potenziamento dei controlli riguardanti l'utilizzo sui veicoli di cellulari e apparecchiature elettroniche. Da quanto è emerso, il 25% degli automobilisti è incorso in sanzioni in quanto guidava sena usare gli auricolari. Inoltre, per altre violazioni al Codice della strada, sono state ritirate tre patenti e una carta di circolazione. E ancora, sempre la Polstrada, ha denunciato sette persone, tra cui un minore, per il possesso di quasi 15 grammi di hashish.