Buche stradali in città, opposizione contro l'assessore Leone

BIELLA - Giacomo Moscarola e Paolo Robazza contro l'amministrazione comunale. Tema: le buche presenti lungo le vie cittadine, dopo la pioggia dei giorni scorsi. «Credo che l’assessore ai lavori pubblici di Biella, Leone, abbia un bidone dell’immondizia al posto del cuore per lasciare aperte certe voragini killer in mezzo alla strada! Se non è in grado di fare l’assessore, che se ne stia a casa a guardare le telenovelas con le patatine e i fruttini. Se non ha la sensibilità per capire che non intervenire celermente in queste situazioni è molto pericoloso, è meglio che vada a fare d’altro» le durissime parole del consigliere comunale Moscarola, della Lega, scritte su un post nella propria bacheca facebook. Più mordibi i toni di Paolo Robazza, sempre all'opposizione del sindaco Cavicchioli, ma nella Lista Civica Biellese di Dino Gentile: «Capisco che non si possano sistemare le buche dopo le pioggie nel giro di poco tempo, ma da circa 10 giorni su via Serralunga c’è una buca che si è ingrandita a vista d’occhio ed è un pericolo per ciciclisti e motociclisti ( e ovviamente anche per le vetture ) essendo tra l’altro nascosta da una piccola curva per chi arriva dal ponte. Almeno segnaliamola prima che qualcuno si faccia male».

Un'altra buca (© Diario di Biella)