A Biella torna il Torneo di basket Città di Biella

BIELLA - Un grande weekend di sport e amicizia quello del 21 e 22 aprile, presso la palestra Rivetti di Biella dove si terrà il secondo Torneo di basket Città di Biella dedicato agli atleti diversamente abili.



LE GARE - Sul campo si contenderanno il trofeo 6 squadre provenienti da tutto il nord Italia: la squadra veneta del Baskettosi Treviso, la Lombarda Briantea Cantù, l'emiliana del Crabs Rimini, la sarda del Volo Alto Villacidro, la piemontese Pegaso Asti oltre alla locale Polisportiva Handicap Biellese, organizzatrice dell'evento, per un totale di circa 100 atleti.

LE GARE - L'inizio delle gare è previsto sabato 21 aprile alle 14 e i match si protrarranno fino alle 18 seguirà una grande festa per tutti i partecipanti all'insegna del divertimento e dell'amicizia. Domenica la gara proseguirà per tutta la mattina, poi un semplice pranzo tutti insieme in palestra, altra bella occasione per rafforzare le amicizie e proseguire carichi con la finale nel pomeriggio e la grande premiazione finale.

IL TROFEO- Un premio speciale, il trofeo a ricordo di Renato Zignone verrà assegnato all'atleta che avrà dimostrato più impegno, simpatia e disponibilità nell'affrontare tutte le difficoltà che uno sport e una gara così impegnativi.