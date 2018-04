Gaglianico: automobilista imbocca una rotonda contromano

GAGLIANICO - Dramma sfiorato questa mattina, lunedì 16 aprile, a Gaglianico, dove un anziano ha imboccato in auto una rotonda in contromano. L'uomo, di 82 anni, non si è nemmeno reso conto di quanto stava facendo. A bloccarlo, prima che causasse un incidente, è stato un agente della Polizia Locale. Subito assistito, l'automobilista è stato poi accompagnato a casa, a Biella, da una pattuglia. Ovviamente la sua posizione verrà valutata, ai fini di un eventuale ritiro della patente di guida. E questo non è il primo episodio avvenuto nel territorio e in particolare a Gaglianico. Qualche mese fa, proprio in centro paese, un altro anziano era passato sopra a una rotonda con il suo Suv, per poi andarsi a schiantare contro alcuni veicoli parcheggiati in via Cottolengo, a Biella. Solo per un caso, anche in quella occasione, non si erano registrati feriti.