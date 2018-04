Braghin sorride: «Soddisfatto dei ragazzi»

BIELLA - Il tecnico bianconero Maurizio Braghin dopo la vittoria contro la Juventus Domo, maturata sul rotondo risultato di 3 a 0. «Soddisfatto del risultato, meno della prestazione. Samarotto, ha sputato sangue per tornare».

Una vittoria importante, soddisfatto?

«Sono soddisfatto del risultato, dei tre punti raccolti, ma non lo sono pienamente della prestazione e di questo ne parlerò con la squadra. Oggi si sono viste cose buone e altre meno, ma l'importante era vincere e l'abbiamo fatto".

Samarotto di nuovo in campo...

«Sono contento per lui, perchè in questi mesi ha lavorato veramente tanto per tornare a disposizione il prima possibile. Non ha ancora nelle gambe il ritmo partita, ma ribadisco ha sputato veramente sangue per ritornare a fare parte della squadra".

La squadra è in zona playoff

«Guardando alla classifica questo risultato ci sorride, perchè il pareggio della Romentinese ci posiziona a cinque lunghezze di vantaggio dalla sesta posizione. Davanti fanno la gara a chi fa meno punti, è un peccato non essere lì in questo momento».

Testori trequartista, una mossa che ha pagato.

«Testori è un giocatore molto dinamico in grado di tenere ritmi alti per tutti i novanta minuti. Con Latta e Pierobon davanti, per un trequartista con le sue caratteristiche diventa più semplice trovare gli spazi giusti. Ha segnato è ha avuto un'altro paio di occasioni importanti».