Operai comunali al lavoro per le buche in città

BIELLA - Due squadre di operai comunali sono al lavoro dalla mattina di lunedì 16 aprile per rattoppare le buche formatesi nei giorni scorsi sul manto asfaltato di numerose strade cittadine. La settimana scorsa la pioggia ha impedito qualsiasi intervento e ora l'ufficio tecnico ha fornito rinforzi da altri settori al personale dell'ufficio strade per consentire riparazioni rapide, specie nei punti in cui i danni potevano creare pericolo alle auto.

L'ASSESSORE - «Stiamo tenendo conto anche delle numerose segnalazioni dei cittadini - spiega l'assessore ai lavori pubblici Sergio Leone -. Gli stanno usando un tipo di asfalto da rattoppo speciale, che si compatta con il passaggio delle auto in modo da essere più resistente. Nelle prossime settimane partirà poi il piano di asfaltature del 2018 che aggiunge, agli investimenti degli anni scorsi che hanno consentito di risistemare tra le altre parti di via Torino, via Milano, via Cavour, via La Marmora, altri 900mila euro».

DOVE - Tra le strade su cui si interverrà questa primavera, c'è anche via Serralunga, una delle più danneggiate dalle buche di questi giorni. Le altre strade a essere riasfaltate saranno tratti di viale Roma e via per Candelo, le rotonde tra via Carso e via Bengasi e del ponte di Chiavazza lato Biella, via Brignana, strada Ramella di Sotto, via Ciapeia, strada Antica di Andorno, via Barazza e le piazze Croce Rossa, Don Penna, Don Gatto e Dell'Aia. Saranno interessate da interventi di rilastricatura e ricubettatura via Amendola e un tratto di via Pietro Micca.