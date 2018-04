Il punto sui lavori pubblici al via tra primavera ed estate

BIELLA - L'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione energetica della Casa di Giorno del Villaggio La Marmora, che ha avuto il via libera dalla giunta nella seduta di lunedì 16 aprile, è un nuovo passo verso un 2018 che si preannuncia ricco di lavori pubblici e interventi. È la conseguenza dei finanziamenti ottenuti con i due bandi periferie per Riva e Chiavazza e per il Villaggio La Marmora. Tra gare d'appalto già terminate e ancora in corso, i tre rioni saranno interessati da cantieri e migliorie a partire dalle prossime settimane.

Sul fronte dello sport sono in corso di assegnazione i lavori a stadio del rugby per le nuove tribune, i servizi igienici e la biglietteria (intervento da 400 mila euro), agli spogliatoi del campo di Chiavazza (417mila euro) e al campo del Villaggio La Marmora su cui si risistemeranno terreno di gioco e spogliatoi per un importo di 585mila euro. Questi ultimi due interventi beneficiano del contributo dei piani periferie che finanzia anche la realizzazione della pista ciclabile tra via Cernaia e Chiavazza (da 80 mila euro, lavori assegnati all'impresa Gioffré di Carpignano Sesia con un ribasso del 22,8%), del raddoppio del dormitorio al Belletti Bona (235 mila euro, l'impresa Maser di Casalnuovo ha offerto un ribasso del 27%) e della ristrutturazione degli alloggi di edilizia pubblica in via Ponderano 7 e 12 (quasi 450 euro il valore dell'opera).

AREE VERDI - Sul fronte delle aree verdi sono già stati assegnati i lavori per quella alle spalle di piazza XXV Aprile a Chiavazza (l'impresa Bertini ha offerto il 22,5% in meno della base d'asta di 125mila euro) e per il parco Robinson di Pavignano, un intervento da 213mila euro su cui il Comune risparmierà il 23,5% grazie all'offerta della Energos di Torino. L'impresa Tracce di Finale Ligure si occuperà della rigenerazione delle aree giochi di giardini Arequipa, Masarone, via per Pollone, strada del Monte e strada al cimitero del Vandorno, un intervento da 115mila euro che al Comune costerà il 18,2% in meno. Riguarda l'edilizia scolastica la gara in via di assegnazione per la Gromo Cridis di via Ivrea, su cui saranno installati anche i pannelli fotovoltaici: 460 mila euro l'importo dei lavori. È un passo più indietro l'iter per la Casa di Giorno, su cui si investiranno 300mila euro per la riqualificazione energetica (con l'isolamento dei locali e l'installazione di nuovi infissi) e per la posa di un impianto fotovoltaico.