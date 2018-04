Rinnovato il consiglio direttivo del Gruppo di volontariato

VALLE SAN NICOLAO - Si è svolta sabato scorso, l’assemblea annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao che ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2017 e quello di previsione per il 2018, oltre alla relazione del presidente sulle attività svolte e sui programmi per l’anno in corso. La riunione è iniziata con i ringraziamenti ai i volontari e soprattutto ai membri del Direttivo che, oltre ai servizi di volontariato, sono stati impegnati anche nella gestione dell’associazione. E tra questi un particolarissimo grazie è stato rivolto a Mario Botto e Lino Boin, rispettivamente vicepresidente e consigliere uscenti, due tra i fondatori del gruppo, che hanno deciso di «farsi un po’ da parte», cioè di non essere più nel nuovo direttivo, anche e soprattutto per lasciar spazio a nuove energie, in uno spirito di rinnovamento e di apporto di forze fresche e nuove al gruppo di volontariato. Ai due volontari è stato consegnato un ricordo-omaggio per l’impegno e la dedizione che hanno dedicato all’associazione, oltre che al paese e alla sua gente, con la certezza che entrambi continueranno ad impegnarsi quotidianamente per offrire un aiuto e un sostegno a chi ne ha bisogno, affinché tutti insieme si riesca a vivere un po’ meglio.

ELEZIONE - L’assemblea annuale ha quindi proceduto con le elezioni del nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio. Hanno partecipato alla votazione, direttamente o con delega, circa il 75% dei soci aventi diritto, con un’importante dimostrazione di partecipazione alla vita democratica e alle scelte gestionali del gruppo. Sono risultati eletti: Fabrizio Sartore (50 voti), Laura Rovera (36), Tiziano Canepa (24), don Gianluca Bilancini (19), Roberto Camatel (17) Valter Nicolo e Loris Zaffalon (13). Nel nuovo Direttivo era stato eletto anche Gianluca Franzoi, il segretario uscente, che ha però deciso di rinunciare all’incarico per ragioni personali. Anche a lui è andato un ringraziamento e un apprezzamento per il lavoro svolto per oltre un decennio. Il consiglio direttivo ha quindi provveduto a definire le cariche sociali, riconfermando alla carica di presidente Fabrizio Sartore e a quella di cassiere Loris Zaffalon mentre come di vice-presidente è stata scelta Laura Rovera e come segretario Tiziano Canepa chiedendo al dimissionario Gianluca Franzoi di mantenere ancora l’incarico di affiancare il presidente nella gestione del Fondo di Emergenza Sociale che si occupa di gestire aiuti economici alle famiglie in difficoltà.

VITA SOCIALE - Con queste elezioni è stato realizzato un importante e significativo rinnovamento nell’associazione con la sostituzione di tre membri su sette rispetto al precedente direttivo. Gli eletti saranno quindi chiamati a garantire la continuità nella gestione delle attività di volontariato e con lo spirito che ha sempre animato il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao, quello di coniugare i valori civili e cristiani perseguendo il fine della solidarietà sociale, umana e civile per la promozione della qualità della vita con prestazioni di sostegno e di inclusione, senza discriminazioni e senza alcuna finalità di lucro.