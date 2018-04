Candelo: polizia arresta un pusher

BIELLA - Una brillante operazione della Squadra Mobile, della Questura di Biella, ha portato al sequestro di qualcosa come 80 grammi di cocaina. A finire in manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, un 52enne di Candelo, di cui sono state rese note solo le iniziali, P.M., in quanto le indagini sono ancora in corso. L'uomo, incensurato e senza occupazione, riceveva i clienti nella sua abitazione, dove sono stati trovati un bilancino di precisione, sostanze da taglio e circa 1400 euro, provento dell'attività di vendita dello stupefacente. Il fermo del 52enne è stato convalidato dal giudice e ora si trova in carcere. Per quanto riguarda gli accertamenti da parte della Polizia, questi proseguono per risalire alle fonti di approvvigionamento del pusher.