Tre biellesi finiscono in manette per furto

BIELLA - Accusate di furto aggravato, tre donne di Biella, di età compresa tra i 25 e i 38 anni, sono finite in manette. Due si trovano in carcere a Vercelli e una ai domiciliari, in quanto incinta. Il terzetto, gravato da diversi prececenti penali, dal luglio dello scorso anno si spostava in "trasferta" a Verbania dove, nei supermercati, rubava i portafogli delle massaie. Poi utilizzava contanti, bancomat e carte di credito per fare acquisti. Fatale l'ultimo colpo, quando la derubata ha lanciato subito l'allarme. Veloce, da parte della Polizia del posto la visione dei filmati, l'identificazione di una di loro attraverso la targa, e la comunicazione ai colleghi di Biella. E infatti, al loro rientro in città, le donne hanno trovato ad attenderle gli agenti della Squadra Mobile. Sul veicolo c'erano arnesi da scasso e contanti. Ma non finisce qui. A casa di una di loro sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina, mentre un'altra si era allontanata dall'abitazione, pur essendo agli arresti domiciliari.