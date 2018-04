Boscaiolo si frattura una gamba

BIELLA - Èquipe medica del 118 e volontari del soccorso alpino sono intervenuti ieri, martedì 17 aprile, a Pian Paris, nel comune di Sordevolo, per un boscaiolo che si era infortunato. L'uomo, di 77 anni, si trovava nella sua proprietà, a Cascina Tobia. In tarda mattinata era uscito per tagliare della legna e, mentre era intento al lavoro, una pianta è caduta, bloccandolo a terra. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi, che hanno avuto non poche difficoltà a raggiungere la zona impervia. L'infortunato è poi stato trasportato fino a una vicina area aperta e caricato sull'elisoccorso, che lo ha trasportato all'ospedale di Ponderano. Le sue condizioni non sono gravi. Avrebbe riportato solo la frattura di uno degli arti inferiori.