Scappa dall'ospedale e aggredisce un uomo

BIELLA - Tenta il suicidio, finisce in ospedale, scappa e aggredisce un anziano a Pettinengo. Protagonista della vicenda, che ha tenuto impegnati i carabinieri per 24 ore, un cittadino afghano, di 36 anni, da qualche tempo residente sul territorio. Lunedì scorso aveva assunto dei farmaci e aveva manifestato pubblicamnete l'intenzione di farla finita. Portato in ospedale, a Ponderano, era stato trattenuto al Pronto Soccorso. Ancora con la flebo attaccata al braccio era scappato e aveva raggiunto il Ponte della Maddalena, ai confini della città, dove era stato trovato dai militari dell'Arma, mentre ripeteva il solito "mantra" sul farla finita. Riportato nel nosocomio cittadino, terminata la terapia era stato dimesso. Aveva così raggiunto il locale di Pettinengo, dove viveva e lavorava, e aveva iniziato a discutere con il titolare che, stanco delle sue intemperanze, lo aveva licenziato. Ma non basta. Mentre era lì, si era scagliato contro un 65enne che, preso dal panico, aveva afferrato un tubo di metallo per difendersi. Alla fine, l'afghano ha trovato assistenza in una struttura pubblica e l'aggredito è stato denunciato per minacce.