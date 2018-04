Polizia: cinque romeni espulsi dal territorio

BIELLA - Sono cinque i fogli di via dal Biellese di cui sono stati muniti, dalla Polizia di Stato, altrettanti romeni. A essere fermate per prime, da una Volante, sono state due trentenni, una residente a Novara e l'altra a Marina di Ravenna, che chiedevano insistentemente l'elemosina ai passanti al Centro commerciale "I Giardini" di Biella. Dagli accertamenti è emerso che avevano a loro carico una marea di precedenti penali per furto, reati che avevano iniziato a commettere addirittura nel 2001, quando erano adolescenti. In piazza Martiri della Libertà, invece, è stata segnalata da un cittadino un'Audi con tre soggetti a bordo, che si aggirava in zona con fare sospetto. Sopra c'erano tre romeni, ventenni, che risultavano risiedere nel loro paese d'origine. Tutti, ovviamente, con precedenti per reati contro il patrimonio. Particolare sconcertante, sul veicolo avevano 38 confezioni di coltelli, regolarmente acquistati, il cui futuro uso resta un mistero. Anche loro, come le due donne, sono stati invitati a lasciare il territorio. Intanto, a seguito dei tanti controlli effettuati dalla Polizia, le segnalazioni di furti in provincia stanno calando, mentre stanno aumentando, nell'ultimo periodo, le emissioni di fogli di via obbligatori.