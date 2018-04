In preda a una crisi isterica lancia un sasso contro un'auto

COSSATO - Un 36enne di Cossato è stato denunciato, dai carabinieri, per danneggiamento. L'uomo, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 aprile, in preda a una crisi isterica aveva lanciato un sasso contro un'auto in transito. Al volante, una donna che, appena giunta a casa, a pochi metri di distanza dall'accaduto, aveva avvertito il marito, che a sua volta aveva richiesto l'intervento dei militari dell'Arma. All'arrivo della pattuglia il 36enne, noto da tempo alle forze dell'ordine e che ha problemi di salute, appariva in stato confusionale, tanto che è stato richiesto l'intervento dell'èquipe medica del 118 per le cure del caso.