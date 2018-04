Carabinieri: identificate e denunciate due ladre

VIGLIANO - Lo scorso 15 marzo avevano sottratto merce, per un valore di circa 200 euro, da una farmacia di via Milano, a Vigliano. Adesso le due ladre, C.B., 37 anni, ed E.B., di 26, entrambe residenti a Biella, sono state identificate e denunciate per furto dai carabinieri. Le pluripregiudicate, per reati contro il patrimonio, erano entrate nel negozio in compagnia di una terza persona, in via di identificazione, e avevano messo in borsa un apparecchio per la pressione e uno scalda biberon, per poi allontanarsi in tutta fretta. Chi era dietro al bancone, accortosi dell'accaduto, aveva subito contattato i carabinieri. Estrapolate, dalle telecamere di videosorveglianza, le immagini, che confermavano il furto, erano partiti gli accertamenti sulle ladre, risultate essere delle "vecchie conoscenze" delle forze dell'ordine.