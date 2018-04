Biella Rugby a Piacenza, vietato distrarsi

BIELLA - Il campionato è tutt’altro che terminato e anche se la scorsa domenica, per la prima volta nella stagione è stato violato il campo di casa da Cus Milano al termine di un difficile testa a testa, gli Orsi sono pronti a ripartire e ancora determinati a vendere cara la pelle.

La preparazione alla trasferta di Piacenza è già incominciata e l’umore nero dell’ultimo fine gara ha lasciato spazio alla tenacia e alla convinzione che nulla è perduto.

LE PAROLE - Il sesto posto dei piacentini, battuti all’andata con un risicato 33-27, non deve trarre in inganno, la prossima gara sarà molto dura: «Hanno una mischia pesante che lavora molto bene - spiega l’assistant coach Aldo Birchall - e un mediano di mischia molto abile, dotato di velocità e ottime capacità organizzative. Noi dovremo essere disposti a correre più di loro e a giocare con semplicità, ma con grande zelo allo stesso tempo. Sarà un incontro da prendere con le pinze, dove nulla dovrà essere dato per scontato. Usciamo da una sconfitta, normale che i nostri ragazzi abbiano voglia di riscattarsi. Affronteremo l’incontro come abbiamo fatto con tutti gli altri, cercando la massima concentrazione e la massima precisione sul campo».

IL PUNTO - Biella si trova ora al terzo posto della classifica a tre punti dalla capolista Cus Milano che domenica affronterà in casa Sondrio, ad un solo punto da Amatori Alghero che affronterà nel prossimo turno il difficile derby in casa dell’Amatori Capoterra. Un punto dietro ai gialloverdi, Monferrato che nel fine settimana, si scontrerà in casa l’Amatori & Union Milano. Tutti i giocatori sono disponibili alla scelta, compreso Emilio Vezzoli che il 17 aprile ha terminato di scontare la lunga squalifica rimediata ad Asti nel nel match con Monferrato lo scorso dicembre. Kick off alle ore 13.00.

Serie B girone 1 – 19a giornata – 22-04-18: Amatori Capoterra – Amatori Alghero; Cus Milano – Sondrio; Bergamo – Lumezzane; Novara - Lecco; Piacenza - Edilnol Biella Rugby; Monferrato – Amatori & Union Milano.