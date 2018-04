Ponderano, telecamere di sicurezza e anti abbandono di rifiuti

PONDERANO - Sono da pochi giorni iniziati i lavori per l’installazione delle videocamere sul territorio del Comune. La creazione di un sistema di videosorveglianza ha il duplice obiettivo di garantire la sicurezza dei ponderanesi e di contrastare l’incivile e dissennato abbandono di rifiuti che subiamo quotidianamente sul nostro territorio da parte di cittadini che non risiedono a Ponderano.

IL PUNTO - A tal proposito, è bene specificare che la tecnologia di cui sono dotate le telecamere permetterà un facile riconoscimento dei trasgressori, motivo per cui il sindaco Elena Chiorino non esiterà a multare e denunciare chiunque verrà colto nell’atto di abbandono: il territorio di Ponderano non ha alcuna intenzione di diventare la discarica di quei cittadini che sono sottoposti alla Tarip (ad oggi applicata dai comuni confinanti di Biella e Gaglianico). Si specifica inoltre che, allo scopo di offrire la massima efficacia di protezione possibile, il piano di videosorveglianza è stato concordato con la Prefettura e le forze dell’ordine.

IL COMUNE - L’amministrazione garantisce che i lavori di posizionamento delle telecamere saranno ultimati in meno di un mese e annuncia che, contestualmente a questi, verrà installata un’area Wi-Fi libera e gratuita in prossimità della nuova piazza Garibaldi. L’iniziativa è pensata come completamento di un servizio per i cittadini che renda la piazza un luogo fruibile da tutti valorizzandone il ruolo di centro di aggregazione vitale per tutto il paese.