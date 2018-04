Apprensione per un giovane centauro

BIELLA - Un 15enne residente nel Biellese è finito in ospedale, ieri, venerdì 20 aprile, dopo essersi schiantato con il suo ciclomotore. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, a Pettinengo. Soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, è poi stato affidato alle cure dell'èquipe medica del 118. Trasportato in sirena al Pronto Soccorso di Ponderano, gli sono state riscontrate diverse fratture. Non risulta comunque in pericolo di vita. È uscito incolume dall'incidente, sempre ieri, un moldavo di 42 anni che si è ribaltato, con il suo furgone a Tavigliano, mentre stava rientrando a casa. L'uomo aveva poi abbandonato il mezzo, messo poi in sicurezza da una squadra dei vigili del fuoco.