Benna in lutto per la scomparsa di Pier Giuseppe Carrera

BENNA - Lutto a Benna, per la scomparsa di Pier Giuseppe Carrera, 72 anni, trovato esanime in un campo a Vigliano. L'anziano, uscito per una passeggiata, non aveva più fatto rientro a casa. Immediatamente erano partite le ricerche, che avevano portato alla tragica scoperta. Un malore lo aveva colto in via Lungo Cervo e nemmeno l'intervento dell'èquipe medica del 118 è riuscito a salvargli la vita. I tentativi di rianimazione, infatti, sono stati vani.