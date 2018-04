Asili nido, entro il 15 maggio le domande

BIELLA - Ci sarà tempo fino al 15 maggio per presentare domanda di iscrizione agli asili nido della città per il prossimo anno: il termine è una delle novità contenute negli allegati alla delibera approvata dalla giunta nei giorni scorsi, che disciplina anche la modalità di inserimento nelle graduatorie per i nuovi iscritti e ribadisce quelle di pagamento delle rette, con le tariffe calmierate in base alle fasce di reddito e invariate ormai dal 2015.

DOMANDE - La domanda va presentata all'ufficio asili nido di palazzo Pella (via Tripoli 48, orari di apertura lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,15 e giovedì dalle 8 alle 16) e dà diritto all'inserimento nella graduatoria che sarà resa pubblica entro dieci giorni dalla scadenza del termine. Le domande che saranno presentate dopo il 15 maggio andranno comunque a comporre una lista d'attesa, così come le domande di coloro che non sono residenti, e che saranno utilizzate in caso di esaurimento della graduatoria, stante la disponibilità di posti nelle strutture. I criteri per l'assegnazione dei punteggisono stabiliti tenendo in considerazione le condizioni familiari e di lavoro dei genitori. Per esempio la situazione di disabilità del bambino fa ottenere 15 punti, il massimo. Il fatto che entrambi i genitori lavorino ne vale 10, così come il fatto che il bambino viva con un solo genitore che ha un impiego.

INFORMAZIONI - Nella domanda i familiari possono indicare la struttura preferita tra i cinque asili nido comunali (fino a un massimo di tre in ordine di gradimento) e l'orario tra il part time (dalle 7,30 alle 13) o il tempo pieno (dalle 7,30 alle 18). Si tratta, soprattutto per quanto riguarda le strutture, di indicazioni non vincolanti, perché tutto dipende dalla disponibilità di posti e dall'organizzazione del servizio. Ma, se in caso di accoglimento della richiesta e di iscrizione del bambino all'asilo preferito, i genitori rinunciassero, questo comporterebbe l'esclusione dalla graduatoria.