Biella: ciclista ferito in un incidente

BIELLA - Un 38enne di origini nigeriane, residente a Biella, è rimasto ferito ieri sera, domenica 23 aprile, in un incidente avvenuto in città. L'uomo, intorno alle 22, stava percorrendo in bicicletta via Guglielmo Marconi, quando è stato travolto dalla Lancia Y condotta da una 24enne di Pettinengo. Soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso di Ponderano, gli sono state riscontrate diverse lesioni. Come hanno accertato in seguito i carabinieri, l'uomo era in sella a un mezzo che non aveva gli opportuni segnalatori luminosi e nemmeno indossava un giubbotto catarifrangente, per far notare la sua presenza agli altri utenti della strada. Non è ancora certo, invece, se fosse o meno ubriaco.