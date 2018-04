Cittadini onesti trovano oggetti e li consegnano ai carabinieri

BIELLA - Avranno tanti difetti i biellesi, però gli si deve riconoscere l'onestà. Sono stati ben due gli episodi, negli ultimi giorni, di oggetti di valore ritrovati e subito consegnati ai carabinieri, che ne hanno rintracciato i legittimi proprietari. Lo scorso 21 aprile, una donna di 54 anni, residente in città, ha rinvenuto in uno sportello Bancomat di via Italia un I-Phone di ultima generazione, dimenticato da qualcuno che aveva effettuato un prelievo. Lo ha preso e lo ha portato al Comando provinciale dell'Arma di via Rosselli, dove meno di un'ora dopo è giunta la proprietaria, una 69enne, residente in città a riprenderlo. E ancora, in via Carso, un 38enne di Biella ha ritovato un Tablet, di colore bianco, di proprietà di un pensionato di 68 anni, residente a Mongrando. Quest'ultimo, grazie all'onestà dell'altro uomo, è potuto andarlo a riprendere sempre dai carabinieri.