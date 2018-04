Domenica di furiose liti nel Biellese

BIELLA - Domenica di aspri litigi, tra vicini di casa o semplici conoscenti, quella appena trascorsa nel Biellese. A Cossato, una 54enne, nota da tempo alle forze dell'ordine, ha chiamato i carabinieri perchè, secondo lei, chi le abita a fianco le stata facendo foto e video senza il suo permesse. Una diatriba, tra i due coetanei, che va avanti da tempo. E infatti il vicino ha spiegato ai militari dell'Arma, giunti sul posto, che stava filmando la vegetazione del suo giardino, nulla di più. A Torrazzo, un 59enne si è preso un pugno, per aver cercato di allontanare dei cavalli da una proprietà privata. In visita a una conoscente, si era offerto di risolvere il problema. Nel frattempo è giunto il proprietario degli animali che, redarguito, ha perso il senno e lo ha colpito al volto. E un 37enne di Biella, sempre ieri, è stato percosso e minacciato da un conoscente. Incrociatolo per strada e vedendolo ubriaco, si è permesso di farglielo notare. L'altro, per tutta risposta, gli ha sferrato un calcio e ha inveito contro di lui, per poi allontanarsi.