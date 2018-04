Rosazza: alberi ostruiscono la strada della galleria

BIELLA - Ancora qualche problema di viabilità, nel fine settimana, sul territorio. A Rosazza, lungo la strada che porta a Oropa, passando attraverso l'omonima galleria, diversi ciclisti hanno lamentato ingombri pericolosi. In particolare, dalla parte della Valle Cervo c'erano un paio di piante che ostruivano la carreggiata e dall'altra rami di alberi. Il disagio è stato segnalato ai carabinieri, che a loro volta hanno avvertito il personale della Provincia. La situazione dovrebbe risolversi prima della riapertura, prevista per il 30 aprile. E ancora, in Frazione Capovilla, a Lessona, un tombino è sprofondata, a causa del cedimento del manto stradale. Ad accorgersene è stato un automobilista di passaggio, che ha immediatamente contattato l'112. Ora la zona è stata segnalata, per evitare rischi alla circolazione.