Domani sfila la Biella antifascista

BIELLA - Sarà il 24 aprile, come di consueto, la cerimonia per l'anniversario della Liberazione a Biella. «Non è un capriccio - ha ricordato il sindaco Marco Cavicchioli nell'orazione ufficiale dell'anno scorso - ma un omaggio alla storia. La nostra città si è liberata dall'assedio nazifascista un giorno prima, e da sola, senza l'aiuto delle truppe alleate». L'appuntamento è alle 10, sotto i portici di Palazzo Oropa, dove sarà deposta una corona d'alloro sotto la lapide che commemora i caduti delle guerre partigiane e quella che riporta le motivazioni del conferimento a Biella della medaglia d'oro al valor militare.

I NUMERI - In provincia persero la vita, tra il 1943 e il 1945, 667 partigiani, i cui volti sono ricordati in un collage fotografico a villa Schneider, nella nuova sede dell'Anpi, inaugurata solo pochi mesi fa. Il tributo di sangue fu pagato anche dai civili: gli ultimi tre vennero uccisi proprio il 24 aprile 1945 dai repubblichini del battagione Pontida in ritirata. I nomi di Luigi Ottinetti, 36 anni, Cesira Tempia Bonda, 54 anni, e Pierina Vottero Fin, 59 anni, sono ricordati su una lapide in viale Matteotti, poco lontano dai luoghi in cui i miliziani in ritirata li colpirono a morte.

CERIMONIA - La cerimonia di palazzo Oropa prevede gli interventi del sindaco Marco Cavicchioli e del presidente provinciale dell'Anpi Gianni Chiorino. Come di consueto sono invitati tutti i sindaci del territorio con le massime autorità. Sarà una "prima volta" per i parlamentari neoeletti. Alle 20,15 da villa Schneider partirà la fiaccolata che toccherà i luoghi simbolo di occupazione e guerra partigiana, dalla stessa villa che fu sede del comando della polizia politica nazista (e ora significativamente ospita la sede dell'associazione dei partigiani, a piazza San Giovanni Bosco e piazza Martiri, teatro dei due eccidi messi in atto per rappresaglia dagli occupanti. Il corteo sarà accompagnato dalle note della Banda Verdi. Mercoledì 25 aprile il 73° anniversario della Liberazione sarà celebrato in valle Oropa: alle 10,30 il ritorno è alla Cooperativa di Cossila San Grato, alle 11 sarà celebrata una messa in suffragio dei caduti e alle 11,45 si terranno le orazioni ufficiali di fronte al monumento.